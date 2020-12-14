У Мінсоцполітики намагаються вирішити проблеми з розривом у виплатах пенсій деяким українцям

Таку інформацію озвучив радник глави відомства Микола Шамбір в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, в Міністерстві соцполітики зараз хочуть змінити механізм розрахунку пенсій військовим, оскільки існує великий розрив у виплатах.

"Якщо ми беремо механізм перерахунку, ми повинні взяти аналогічну посаду військовослужбовця зараз, до того, який служив раніше, можливо, в СРСР. Якщо в СРСР був такий атомний підводний човен, наприклад, то зараз його в Україні немає і аналогічні посади відсутні. Прирівнювання робиться відповідне, але завжди є конфлікт, люди незадоволені, тому що немає посади, до якої можна прирівняти аналогічну посаду з тими виплатами, які були тоді", - підкреслив Шамбір в ефірі українського телеканалу.

Він також анонсував зміну механізму обліку грошового забезпечення для обчислення пенсій в індивідуальному порядку, враховуючи грошове забезпечення кожного солдата.

"Як варіант для вирішення проблем по всіх військових пенсіях, по нерівностях, по усуненню диспропорції між тими, хто вийшов раніше на пенсію, і сьогодні — ми розглядаємо питання зміни механізму обліку грошового забезпечення для обчислення пенсій, щоб брати грошове забезпечення конкретної людини, яка служила в той період", - резюмував радник глави Мінсоцполітики.

Раніше ми розповідали, що Рада планує скасувати зменшення пенсій військовим. Так, у першому читанні був прийнятий законопроект, який передбачає повернення норми максимальної пенсії для військових у 90% від зарплати/забезпечення.

На даний момент пенсіонер має 35 років стажу і раніше заробляв 15 тисяч, то на сьогоднішній день він може розраховувати лише на 70% від забезпечення. А за новими правилами військовий пенсіонер вже отримуватиме 13500 гривень.

Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень.

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