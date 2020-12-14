У понеділок, 14 грудня, стартував прийом заявок на отримання компенсацій від держави

Як повідомляють в прес-службі Офісу президента, про це розповіла заступник голови Офісу Юлія Ковалів в ефірі «Україна 24». За її словами, допомогу планують виплатити до введення посиленого карантину в січні 2021 року. З 14 грудня підприємці зможуть подати заявки на отримання допомоги в електронному вигляді.

Відомо, що отримати компенсацію зможуть фізичні особи - підприємці, які платять ЄСВ не менше трьох місяців.

Як пише «Апостроф", Міністр соцполітики Марина Лазебна в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла, що 8 тисяч гривень отримають ті підприємства, які постраждають у період карантину. Крім цього, буде виплачена компенсація звільненим найманим працівникам.

Щоб отримати виплату, ФОП або співробітникам потрібно за тиждень пройти три кроки. Буде потрібно оформити електронну заяву через портал «Дія». Вся інформація буде перевірятися автоматично. Лазебна підкреслила, що встигнути подати заявку потрібно з 14 по 21 грудня, так як потім портал буде закритий.

Підкреслюється, що потрібно заповнити заяву без помилок. Інструкції щодо заповнення вже опубліковані на сайтах ПФУ, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соцполітики.

Українцям потрібно буде перевірити, чи входить їх вид діяльності в перелік, передбачений законодавством. Крім цього, потрібно мати відкритий рахунок в банку і бути зареєстрованими на порталі "Дія".

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