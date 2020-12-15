Українцям розповіли, як просто сплачувати комунальні послуги через додаток Приват24

Інструкція з'явилася на офіційній сторінці ПриватБанку у Facebook.

Так, державний ПриватБанк опублікував покрокову інструкцію для українців щодо того, як швидко та без проблем оплачувати комуналку у додатку Приват24.

"Сіпається око, коли приходить час платити за комуналку? Розуміємо Аби позбавити вас стресу, ми записали інструкцію як швидко та легко оплачувати комунальні платежі у Приват24 Веб-версія та додаток. Enjoy!", - йдеться у підписі до інструкції.

Перш за все, потрібно зайти до розділу "Платежі", де вибрати адресу, за якою плануєте сплачувати комуналку.

Далі треба вибрати період та послуги, які бажаєте оплатити, поставивши галочки. Потім система автоматично запропонує клієнтам внести показники лічильників, після чого треба буде підтвердити платіж за допомогою відбитку пальця або паролю до Приват24.

"На жаль, зараз не можна скористатися послугами Приват24 - нема платіжок за комуналку. Все гірше сервіс!", "Сіпається око від вашого жахливого шаблону на комунальні. Особливо вибір місяця оплати", "Існує неперевірена інформація про закриття ПриватногоБанку у зв'язку з виявленням численних випадків фінансових махінацій з активами громадян", "Будь ласка, поновіть рахунки за комунальні послуги, за КП "ГІОЦ". На інших платіжних сервісах вони вже давно оновилися, а в Приват24 досі висять нулі", - відреагували українці у коментарях до інструкції.

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