Українцям станом на січень 2021 року готові платити по 145 тисяч гривень на місяць
Добірку топ-вакансій опублікували на тематичному порталі Rabota.ua.
Так, в рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в першому місяці 2021 року опинилися співробітники IT-сфери.
На першому місці опинилися архітектори програмного забезпечення - їм готові платити по 145 тисяч гривень щомісяця.
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Зарплату від 100 до 140 тисяч отримують і інші фахівці з інформаційних технологій.
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Архітектор ПО-145 тисяч гривень;
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Team Lead. Net Developer-140 тисяч гривень;
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Golang developer-101 тисяч гривень;
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Magento deleloper-100 тисяч гривень;
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Java developer-95 тисяч гривень.
Більш того, українські роботодавці відразу у вакансіях почали вказувати, що у фахівців є можливість працювати у дистанційному режимі, що не може не радувати в умовах пандемії китайського вірусу.
Варто також відзначити, що розмір середньої зарплати за рік зріс на 12,2%.
За даними, які наводить Держстат, середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% більше тієї, яку вони отримали за листопад позаминулого року, і склала 11987 грн.
Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері IT - в середньому 21 тисяча гривень (на 17% більше, ніж позаторік), а найменша - у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6331 грн, майже на 7% менше стала).
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