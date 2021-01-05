Хто може розраховувати на такі гроші

Українцям станом на січень 2021 року готові платити по 145 тисяч гривень на місяць

Добірку топ-вакансій опублікували на тематичному порталі Rabota.ua.

Так, в рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в першому місяці 2021 року опинилися співробітники IT-сфери.

На першому місці опинилися архітектори програмного забезпечення - їм готові платити по 145 тисяч гривень щомісяця.

Зарплату від 100 до 140 тисяч отримують і інші фахівці з інформаційних технологій.

Архітектор ПО-145 тисяч гривень;

Team Lead. Net Developer-140 тисяч гривень;

Golang developer-101 тисяч гривень;

Magento deleloper-100 тисяч гривень;

Java developer-95 тисяч гривень.

Більш того, українські роботодавці відразу у вакансіях почали вказувати, що у фахівців є можливість працювати у дистанційному режимі, що не може не радувати в умовах пандемії китайського вірусу.

Варто також відзначити, що розмір середньої зарплати за рік зріс на 12,2%.

За даними, які наводить Держстат, середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% більше тієї, яку вони отримали за листопад позаминулого року, і склала 11987 грн.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері IT - в середньому 21 тисяча гривень (на 17% більше, ніж позаторік), а найменша - у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6331 грн, майже на 7% менше стала).

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