Міністр охорони Здоров'я України виступив за продовження локдауну в країні



За словами чиновника, січневі свята супроводжувалися масовими гуляннями, а люди їздили до родичів. Ці фактори вплинуть на зростання кількості хворих вірусом.

Також Степанов зазначив, що в січні починається сезонний ріст хворих на грип.

"Я, мої радники, провідні епідеміологи, наполягаємо на продовженні цього карантину", - зазначив міністр в ефірі "24 канали".

Така заява Степанова не залишилася без уваги українців, які, судячи з коментарів в мережі, залишилися незадоволені такою пропозицією. Багато також звернули увагу на курортний Буковель, роботу якого вже кілька днів обговорюють в мережі.

"Ой, а як же ми без трусів і лампочок то? Невже назавжди?", "А де він, цей "жорсткий карантин", де в район Буковеля?", "На Буковель це не поширюється", " Немає слів! За що жити? За що платити комуналку?", "Судячи з кількості народу в громадському транспорті, локдаун тільки в затуманеній свідомості можновладців", " скільки можна знущатися, під лежачий камінь вода не потече. Як народу жити і годувати дітей з вашими примхами" ," їх усіх у в'язницю на довічний локдаун з конфіскацією", " Варто було тільки Почати, як весняний карантин починався з двох тижнів, закінчився 3-ма місяцями! - писали українці в мережі.





Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.