Сьогодні 13 січня перекинувся пасажирський автобус сполученням Москва-Луганськ

Смертельна ДТП сталася о 6:30 за місцевим часом на 974 кілометрі траси М-4 "Дон". Про це з посиланням на прес-службу поліції в області та управління МНС по регіону повідомляють РИА Новости.

Причиною цієї страшної аварії послужив сильний бічний вітер - водій не зміг впоратися з керуванням, в результаті чого його автобус марки Mercedes перекинувся і злетів прямо в кювет.

"За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.

В екстрених службах уточнюють, що в результаті аварії загинули чоловік і жінка. Всього в салоні перебувало 15 пасажирів, транспорт перевозив людей з Москви до Луганська.

Тим часом російський Інтерфакс з посиланням на джерела заявляє, що в ньому нібито перебували громадяни Росії, України і "ДНР". Серед пасажирів була дитина, вона, на щастя, не постраждала.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати слизька дорога або втрата водієм концентрації за кермом. Зараз поліція з'ясовують деталі аварії, що сталася.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

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