Кадри з датчиків електромобіля Tesla здивували багатьох
Як передає Politeka.net, відео було опубліковано в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Система запобігання зіткненням Tesla виявляє невидимої людини/ духу на кладовищі. Вибачте, але, що це", - повідомив автор у підписі до відео.
На опублікованих кадрах з монітора авто було видно силует людини, яка пересувається по кладовищу. Причому, після цього водій знімає територію кладовища, яка залишається повністю безлюдною.
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У коментарях під відео не обійшлося без коментарів про дітище Ілона Маска.
"Очевидно, це така функція!". "Ілон може посадити 100-тонну вежу на Марсі, так чому ж вас так вразило просте виявлення привидів?", "Це не помилка, це особливість", - писали в мережі.
Раніше ми повідомляли, що польські археологи виявили таємничу і не відому раніше давню систему ровів.
З висоти вони виглядали як одне зображення схоже на ієрогліф.
Рови вдалося знайти завдяки картам Google Maps і Google Earth. Після розкопок археологи зробили висновок, що об'єкти віком сім тисяч років.
Подібного ще не знаходили на території Польщі, але схожі споруди збереглися в інших європейських країнах: Угорщині, Чехії та Словаччині.
Нагадаємо, що знайдена планета-двійник Землі, вчені показали неймовірні кадри:"це те, що ми так довго шукали".
Як повідомляла Politeka, до землі несуться три небезпечних астероїда, з'явилося попередження NASA: що і в які дати відбудеться.
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