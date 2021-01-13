Кадри з датчиків електромобіля Tesla здивували багатьох

Як передає Politeka.net, відео було опубліковано в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Система запобігання зіткненням Tesla виявляє невидимої людини/ духу на кладовищі. Вибачте, але, що це", - повідомив автор у підписі до відео.

На опублікованих кадрах з монітора авто було видно силует людини, яка пересувається по кладовищу. Причому, після цього водій знімає територію кладовища, яка залишається повністю безлюдною.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

У коментарях під відео не обійшлося без коментарів про дітище Ілона Маска.



"Очевидно, це така функція!". "Ілон може посадити 100-тонну вежу на Марсі, так чому ж вас так вразило просте виявлення привидів?", "Це не помилка, це особливість", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що польські археологи виявили таємничу і не відому раніше давню систему ровів.

З висоти вони виглядали як одне зображення схоже на ієрогліф.

Рови вдалося знайти завдяки картам Google Maps і Google Earth. Після розкопок археологи зробили висновок, що об'єкти віком сім тисяч років.

Подібного ще не знаходили на території Польщі, але схожі споруди збереглися в інших європейських країнах: Угорщині, Чехії та Словаччині.

Нагадаємо, що знайдена планета-двійник Землі, вчені показали неймовірні кадри:"це те, що ми так довго шукали".

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