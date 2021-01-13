У Кривому Розі дівчина зі своїм співмешканцем розправилися з жінкою

Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Моторошне вбивство сталося вночі, 13 січня.



За даними правоохоронців, жертва зі своєю 19-річною донькою та її 26-річним співмешканцем розпивали спиртні напої.

"Під час розмови між ними виникла сварка, в ході якої підозрювані нанесли тяжкі тілесні ушкодження 47-річній жінці. Від отриманих травм, потерпіла померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.



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Все сталося вранці, 12 січня. До поліції зателефонував чоловік, який зізнався у вбивстві своєї дружини.

Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік наніс своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, а під час конфлікту в квартирі знаходилися шестимісячне немовля і двоє дітей 2 і 5 років.



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