Вандали влаштуй погром на меморіальному кладовищі в Херсоні

Як передає Politeka.net, кадри і подробиці інциденту надали в прес-службі поліції в Херсонській області.
Інцидент стався 12 січня. У відділення поліції Херсонщини зателефонував 39-річний житель обласного центру і повідомив, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили.

"На місці працівники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих і повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також опублікували кадри того, що залишилося від пам'ятників.

Українців у мережі подія обурила:

"Все майже акуратно складено. І це не можна не помітити. Якби це трощив вандал, то була б зовсім інша картина", "Таких потрібно карати їх методом. Це історія"," Безбожники, їх Бог покарає", "Треба озвучити дані цих громадян! Їх не повинні брати на роботу, навчання. Депортація!", "Це реальна жесть. І це могила. Проте у кого є ідея, або бажання причащатися до заходів пошук - завжди раді",- писали незадоволені громадяни.

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