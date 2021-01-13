Інцидент стався 12 січня. У відділення поліції Херсонщини зателефонував 39-річний житель обласного центру і повідомив, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили.

"На місці працівники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих і повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці також опублікували кадри того, що залишилося від пам'ятників.

Українців у мережі подія обурила: