Україна і Росія посперечалися про приналежність мультфільму "Жив був пес"

Як передає Politeka.net, перепалка сталася між офіційними сторінками країн у Twitter.

Варто відзначити, що почалося все з 12 січня, коли виповнилося 114 років з дня народження вченого і конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова.

Росіяни почали заявляти, що оскільки він був радянським вченим, а значить Російський.

У відповідь українська сторона нагадала, що Сергій Корольов називав себе українцем, а росіяни намагаються "вкрасти" вченого, який народився в Житомирі, виріс у Ніжині та Києві, а навчався в Одесі та в Києві.


Але і на цьому все не закінчилося.

Російська сторона опублікувала твіт, в якому був показаний уривок з радянського мультфільму "Жив був пес".

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"Увага, крадіжка чи Україна почала дорожити радянською спадщиною?", - поцікавилися росіяни.

Відповідь не змусила себе довго чекати:

"Цей мультфільм заснований на українській казці"Пес Сірко". Намагайтеся краще", - йдеться у відповіді української сторони.

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