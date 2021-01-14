Україна і Росія посперечалися про приналежність мультфільму "Жив був пес"
Як передає Politeka.net, перепалка сталася між офіційними сторінками країн у Twitter.
Варто відзначити, що почалося все з 12 січня, коли виповнилося 114 років з дня народження вченого і конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова.
Росіяни почали заявляти, що оскільки він був радянським вченим, а значить Російський.
У відповідь українська сторона нагадала, що Сергій Корольов називав себе українцем, а росіяни намагаються "вкрасти" вченого, який народився в Житомирі, виріс у Ніжині та Києві, а навчався в Одесі та в Києві.
Але і на цьому все не закінчилося.
Російська сторона опублікувала твіт, в якому був показаний уривок з радянського мультфільму "Жив був пес".
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"Увага, крадіжка чи Україна почала дорожити радянською спадщиною?", - поцікавилися росіяни.
Відповідь не змусила себе довго чекати:
"Цей мультфільм заснований на українській казці"Пес Сірко". Намагайтеся краще", - йдеться у відповіді української сторони.
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