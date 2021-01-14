"Передчасно народженому Артемчику необхідна нейрохірургічна операція. За життєвими показниками чекати не має можливості", - сказано в повідомленні.

Хлопчик з найпершої хвилини життя бореться за життя. Зараз він у лікарні, а лікарі роблять все можливе, щоб його врятувати."На витратні матеріали для операції необхідно 20 000 грн, яких сім'я терміново не має. Артем тримається за кожен свій день, але все подальше життя сьогодні залежить саме від можливості вчасно зробить операцію і звільнити головний мозок від надмірного тиску! Один Артеммчик не впорається, але всі разом ми зможемо подарувати надію на повноцінне життя малятку!",- йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомили, що завдяки допомозі небайдужих українців маленькому Іванкові вдалося побороти хворобу і поїхати додому з лікарні. На долю малюка випало багато болю і до 4 операції, а перша з них була зроблена відразу після народження.

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