Українська блогерка назвала Росію улюбленою країною в центрі Києва
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Місце, де відбувалися події зі сльозами на око, столиця Україна який вже 7 лет в боротьба з російський агресором", - зазначив Штефан.
У коментарях під прямою трансляцією у неї попросили розповісти про свою улюблену країну.
Як варіанти їй пропонували США, Україну і Росію. Дівчина постійно вибирала РФ.
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За словами Штефана, блогер прочитала його пост і видалила свій аккаунт в ФБ. Також дане відео видалено з мережі Тікток.
У мережі досить негативно відреагували на такий вчинок дівчини:
"Навіщо тебе живучи там, де тебе не подобається? Котик, я тебе з радість на квиток скинувши, щоб ви тут менше рядом хиталося", " нехай їде в Рашку! Скинемося їй на квиток!", "Дівчина не страждай, переїжджай до своєї мрії", - писали українці в коментарях під постом офіцера ЗСУ.
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