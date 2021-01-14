Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів подробиці загибелі трьох українців військових у "сірій зоні" на Донбасі



Свій коментар воєначальник дав в інтерв'ю "Обозревателю".

Трагічні новини облетіли Україну ще минулого року. Наприкінці липня окупанти розстріляли Ярослава Журавля, а навесні ще двох морпіхів.

За словами Хомчака, цього можна б уникнути

"Всього цього взагалі могло не статися. Була заборона на те, щоб ходити в "сіру зону". Взагалі виходити за свої позиції і лізти туди, де за шість з половиною років все нашпиговано мінами, де все прострілюється. Цю заборону порушили Красногрудь, Журавель і ще два матроси, які стояли на спостережному посту", – заявив головнокомандувач.

Також він підкреслив, що солдати не виконували накази командування і діяли самовільно.

"Їм ніхто не давав ніяких розпоряджень. Вони порушили всі накази, які були. Якщо ви хотіли почути, що сталося – тоді я прямо це кажу", – пояснив Хомчак.

Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович родом з села Бережки Рівненської області. Українець проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом.

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