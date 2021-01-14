Коронавірус може перетворитися на звичайний сезонний грип



Своїм прогнозом на перебіг епідемії поділилася завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського професор Алла Мироненко в коментарі "Фактам".

За її словами, помітне зниження кількості заражених піде на спад до квітня, а влітку і зовсім вщухне.

"Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який частіше вражає дітей. Якщо вони "познайомляться" з вірусом в дитинстві, то у них виробиться імунітет", - зазначила професор.

Також Мироненко підкреслила, що симптоми "китайського" вірусу будуть ідентичні звичайному грипу.

"При наступній зустрічі може боліти горло, виникнути нежить, кашель, але ніхто не помре. Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ", - пояснила фахівець.



Зазначимо, що в Україні з 8 січня почав діяти жорсткий карантин, який триватиме 17 днів — до 24 січня 2021 року включно.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні підтвердили 1 138 764 випадків захворювання вірусом, з них 20 376 пацієнтів померли, 837 063 – одужали (станом на 14 Січня)



Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

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