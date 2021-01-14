У Запоріжжі провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця ЗСУ
Як передає Politeka.net, кадри прощання з Захисників України показавши на сайті Запорізької ОДА.
"Сьогодні Запоріжжя прощається з хоробрим воїном, старшим солдатом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56 - ї Маріупольської окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України Олегом Андрієнком", - йдеться в повідомленні.
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"У Олега Андрієнка залишився син Тимур, якому немає ще й року, дружина Марина, мама і рідний брат Олега, який служить з ним в одному підрозділі. Тепер Олег захищатиме нас на небесах ... Вічна пам'ять героям!",- йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович родом з села Бережки Рівненської області. Українець проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом.
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