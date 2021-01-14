Автомобіль на повній швидкості влетів у дерево, нанизавшись на нього і розірвавшись навпіл

Зокрема, на виїзді з міста Берислав Херсонської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій на швидкості влетів у дерево. Удар був такої сили, що легковик розірвало навпіл.

З пасажирів цього автомобіля не вижив ніхто, повідомила поліція Херсонської області.

У повідомленні йдеться, що поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Nissan Maxima не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого в'їхав у дерево.

В результаті ДТП двоє пасажирів-чоловіків загинули на місці події. Вдалося вижити лише одному водієві. Водія з різними травмами доставили в лікарню, де йому надають медичну допомогу.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



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