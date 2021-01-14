Українці в мережі оцінили тарифи на ЖКГ у країнах Балтії

Після розпаду Радянського Союзу тарифи там зросли майже в 3 рази, передає "Хвиля".

Багато жителів Литви і Латвії для економії перейшли на альтернативні види опалення будинків.

На сьогоднішній день люди з країн Балтії можуть самі вибирати компанію, яка буде забезпечувати їх газом, водою і світлом.

Так, Литві за кубометр холодної води потрібно заплатити 77 центів, за світло - близько 10 центів за кіловат-годину, за газ - 61 цент, а опалення обійдеться в 84 центи за квадратний метр.

Українців здивували такі суми, а багато хто зазначив, що зарплата в країнах Балтії сильно відрізняється від української.

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"Не забувайте, що вся Європа живе за покупної або транзитний газ, а у нас є свій", "перш ніж показувати ціни на комуналку країн Східної Європи! Покажіть їх зарплати, пенсії, дотації, а потім комунальні. І тоді можна буде порівняти з нашими!", "Навіщо порівнювати комуналку європейську з нами? Рівень життя взагалі різний нам жити як в Європі взагалі не світить. І ще якщо вони платять за газ, воду, опалення то так воно є. Ми ж платимо не за газ, а за повітря з домішкою газу чайник закипає годину холод в квартирі"," що ви порівнюєте, зовсім інше життя", - писали українці в мережі.