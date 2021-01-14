Українці в мережі оцінили тарифи на ЖКГ у країнах Балтії
Після розпаду Радянського Союзу тарифи там зросли майже в 3 рази, передає "Хвиля".
Багато жителів Литви і Латвії для економії перейшли на альтернативні види опалення будинків.
На сьогоднішній день люди з країн Балтії можуть самі вибирати компанію, яка буде забезпечувати їх газом, водою і світлом.
Так, Литві за кубометр холодної води потрібно заплатити 77 центів, за світло - близько 10 центів за кіловат-годину, за газ - 61 цент, а опалення обійдеться в 84 центи за квадратний метр.
Українців здивували такі суми, а багато хто зазначив, що зарплата в країнах Балтії сильно відрізняється від української.
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