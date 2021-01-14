Українці в мережі оцінили тарифи на ЖКГ у країнах Балтії



Після розпаду Радянського Союзу тарифи там зросли майже в 3 рази, передає "Хвиля".



Багато жителів Литви і Латвії для економії перейшли на альтернативні види опалення будинків.



На сьогоднішній день люди з країн Балтії можуть самі вибирати компанію, яка буде забезпечувати їх газом, водою і світлом.

Так, Литві за кубометр холодної води потрібно заплатити 77 центів, за світло - близько 10 центів за кіловат-годину, за газ - 61 цент, а опалення обійдеться в 84 центи за квадратний метр.

Українців здивували такі суми, а багато хто зазначив, що зарплата в країнах Балтії сильно відрізняється від української.

Нагадаємо, платіжки за газ переглянуть, до українців екстрено звернулися Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку розорять українців, озвучені нові ціни Також Politeka писала, що тарифи на комуналку вдарять по кишенях українців, хто і коли постраждає

"Не забувайте, що вся Європа живе за покупної або транзитний газ, а у нас є свій", "перш ніж показувати ціни на комуналку країн Східної Європи! Покажіть їх зарплати, пенсії, дотації, а потім комунальні. І тоді можна буде порівняти з нашими!", "Навіщо порівнювати комуналку європейську з нами? Рівень життя взагалі різний нам жити як в Європі взагалі не світить. І ще якщо вони платять за газ, воду, опалення то так воно є. Ми ж платимо не за газ, а за повітря з домішкою газу чайник закипає годину холод в квартирі"," що ви порівнюєте, зовсім інше життя", - писали українці в мережі.