Український вчитель пішов воювати на фронт
Як передає Politeka.net, про бійця розповіли у прес-службі ООС у Facebook.
Володимир до війни планував бути вчителем, займатися освітою і вихованням маленьких українців. До 2014-го він вивчився на вчителя молодших класів, але попрацювати з дітьми майже не встиг.
Він зрозумів, що зараз більше потрібен на фронті і вирішив кардинально змінити професію і стати піхотним командиром.
Дізнавшись, що у Володимира є педагогічна освіта, побратими відразу ж нарекли його "Сенсеєм".
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