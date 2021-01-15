Український вчитель пішов воювати на фронт



Як передає Politeka.net, про бійця розповіли у прес-службі ООС у Facebook.

Володимир до війни планував бути вчителем, займатися освітою і вихованням маленьких українців. До 2014-го він вивчився на вчителя молодших класів, але попрацювати з дітьми майже не встиг.



Він зрозумів, що зараз більше потрібен на фронті і вирішив кардинально змінити професію і стати піхотним командиром.

"Складно було залишатися в школі, спокійно вчителювати в таких умовах. Ще й мама важко сприйняла моє рішення, говорила, що робота в школі не менш важлива, ніж війна. Але моє рішення було свідомим і ясним. І вплинути на нього ніхто б не зміг...", - згадує Володимир.

Він відразу ж пішов у бій, як тільки в 2020 році закінчив Львівську Академію Сухопутних військ.



Дізнавшись, що у Володимира є педагогічна освіта, побратими відразу ж нарекли його "Сенсеєм".

Зараз його підрозділ тримає оборону на Донецькому напрямку. Попри перемир'я роботи у хлопців вистачає.