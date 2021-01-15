Найвищі зарплати в Україні отримують представники сфери IT

Праця українців може оплачуватися значними сумами, які перевищують 60 тисяч гривень, а найвищі посадові оклади у громадян, які працюють у сфері IT. Про це говорять статистичні дані кадрового порталу work.ua.

Згідно з поданою інформацією, найдостойнішу середню заробітну плату отримують програмісти, які розробляють Java: вони можуть заробити в місяць в середньому 63 тисячі гривень. Другу позицію в топі найбільш високооплачуваних вакансій в Україні займають C++ програмісти: їх місячні оклади варіюються в межах 60,5 тисячі гривень.

Такі великі суми зарплат обумовлені високою конкуренцією роботодавців в нашій країні з пропозиціями закордонних компаній, які готові гідно оплачувати працю українських фахівців.

Варто відзначити, що в топ-7 найбільш високооплачуваних професій в Україні також увійшли .Net-програмісти і Тім Ліди із середнім місячним окладом у 55 тисяч гривень, за ними слідують Angular-розробники, робота яких оцінюється в 51 тисячу гривень, Python-програмісти із зарплатою 50 тисяч гривень, а завершують рейтинг Magento-програмісти, зарплата яких знаходиться на рівні 47,5 тисячі гривень.

Водночас на тлі таких високих зарплат для працівників сфери IT середня сума окладів в інших вакансіях знаходиться на рівні 13 тисяч гривень. Тому українці, зацікавлені в працевлаштуванні, можуть зустрітися з додатковими "бонусами": це зручне розташування офісу, додаткове навчання, за яке не потрібно платити, кар'єрне зростання з підвищенням зарплати, а також різні заходи всередині компаній.

Нагадаємо, що, згідно з даними Держстату, минулого року рівень середньої заробітної плати в Україні у листопаді зріс на 12,2%, якщо порівнювати з листопадом 2019 року, при цьому середня місячна зарплата штатних працівників у цей період перебувала на рівні 11 987 гривень.

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