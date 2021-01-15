Українська вчителька розповіла, як поборола "Китайський" вірус
Історію Вінницького педагога розповіли на "33 каналі".
Ніна Лашина захворіла ще в жовтні минулого року.
"Таких важких пацієнтів було тільки четверо у Вінницькій області, двоє вже померли. Мене з того світу витягли медики Вінницької міської лікарні №1, а повернули до життя фахівці "Чорнобильського диспансеру", - поділилася 61-річна жінка.
Всього в лікарні вона провела 46 днів, 23 з яких жінка була в комі.
"Коли відкрила очі, побачила над собою лікаря, який контролював роботу апаратів. Він мені посміхнувся, і я відчула себе живою. Потім мене перевели в іншу реанімаційну палату, де були трохи легше хворі. Але я і далі не обходилася без кисню", - розповіла жінка.
Ані Лорак приголомшила розкішшю свого особняка за три мільйони євро, нові фото: "Снігова королева"
Кошовий із "Квартал 95" звернувся до доньки, яка страждає від цькування в школі: "Далі тільки..."
Булітко з "Дизель шоу" в новому образі вразила пікантною деталлю, відео: "Жіночий квартал плаче"
Полякова на Мальдівах вибухнула гнівом на адресу українців: "Злі, не чують нікого, крім себе... "
Дантес розлютився на Надю Дорофєєву через гроші, подробиці конфлікту: "Ти що, о**еніла взагалі!"
За час хвороби вона втратила 30 кілограмів і не могла навіть встати на ноги. Після тривалої реабілітації їй все-таки вдалося повернутися до нормального життя, але подію вона запам'ятала на все життя.
Педагог подякувала медикам за виконану роботу, і порадила українцям дотримуватися карантинних правил.
Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.
Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.
Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.