Українська вчителька розповіла, як поборола "Китайський" вірус



Історію Вінницького педагога розповіли на "33 каналі".



Ніна Лашина захворіла ще в жовтні минулого року.

"Таких важких пацієнтів було тільки четверо у Вінницькій області, двоє вже померли. Мене з того світу витягли медики Вінницької міської лікарні №1, а повернули до життя фахівці "Чорнобильського диспансеру", - поділилася 61-річна жінка.

Всього в лікарні вона провела 46 днів, 23 з яких жінка була в комі.

"Коли відкрила очі, побачила над собою лікаря, який контролював роботу апаратів. Він мені посміхнувся, і я відчула себе живою. Потім мене перевели в іншу реанімаційну палату, де були трохи легше хворі. Але я і далі не обходилася без кисню", - розповіла жінка.

За час хвороби вона втратила 30 кілограмів і не могла навіть встати на ноги. Після тривалої реабілітації їй все-таки вдалося повернутися до нормального життя, але подію вона запам'ятала на все життя.

Педагог подякувала медикам за виконану роботу, і порадила українцям дотримуватися карантинних правил.



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