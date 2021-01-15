Всього в машині було чотири українці: найбільше постраждав Саша - він втратив свідомість, але був живий. Через деякий час він помер вже в лікарні.
Олександр Івашко родом з Хмельниччини. Його мама Марія у відчаї, бо змушена ховати свою єдину дитину.
Хоч ДТП сталося ще тиждень тому, але тіло хлопця ще вдалося доставити в Україну через труднощі викликані локдауном.
Для неї син був її надією, тому що сама безробітна і хвора.
"Як тільки став повнолітнім, відразу поїхав на заробітки. Потрібно було допомагати мамі-вона самотня. Мріяв розпочати власну справу на Україні. Він, як ніхто, був патріотом! У Польщі працював металообробником. Завжди був спокійним і толерантним по відношенню до інших", - розповів товариш хлопця.
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