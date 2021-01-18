Раніше на місці водойми було повноцінне озеро, але зараз від нього залишилася порожнеча

Так, між Феодосією і Керчю раніше було велике Генеральське озеро з прісною водою. Зараз на його місці немає і слідів від води, а на дні ростуть дерева.

Про це розповіли в Instagram-акаунті InstadronCrimea. Там також опублікували плачевні фотографії висохлого озера.

Озеро було природним, а не штучним. В околицях розташовується кілька садових кооперативів. Ще в 2014-2015 роках користувачі інтернету хвалилися тим, що в 2 хвилинах від них знаходиться велике прісне озеро.

"Зараз в оголошеннях це вже не пишуть... Дуже сподіваюся, що дощі, які йдуть кілька днів по Криму, хоч якось допоможуть вирішити проблему прісної води в Криму", - зазначили в повідомленнях.

Користувачі мережі залишили свої коментарі під знімками, зазначивши, що така ситуація зараз по всьому Криму:

"Біда якась... В Україні теж пересихають водойми... Катастрофа...", "Минулого літа, була в Приморському, вирішила проїхатися на моє улюблене місце. До потрібного місця я навіть не доїхала, тому що там просто степ... Це було жахливе розчарування", " скрізь пересихає, цього року посуха сильна по всьому півдню".

Нагадаємо, лихо наздогнало важливе водосховище в Криму, води не залишилося.

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