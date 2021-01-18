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Кричущий і скандальний інцидент стався в Рівному у тролейбусі №9

Кондуктор тролейбуса №9 виставила на вулицю 13-річну дівчинку через те, що вона за проїзд хотіла заплатити надірваною купюрою. Оплатити проїзд через телефон дівчинка не змогла, так як він розрядився.



Інцидент стався приблизно в 16: 30, коли в Рівному температура повітря становила близько 20 градусів морозу. Про це повідомляє видання "Рівне онлайн".

Як розповіла мама дитини, пасажири тролейбуса ніяк не відреагували на цю конфліктну ситуацію і не допомогли дівчинці, тому їй довелося йти пішки в 20-градусний мороз кілька зупинок.

Батьки дівчинки вирішили під'їхати на кінцеву тролейбуса, щоб запитати кондуктора, чому вона поводиться таким чином. Крім того, вони хотіли дізнатися її ім'я, щоб знати на кого писати заяву в поліцію.

"Я хотіла сфотографувати її бейджик, щоб знати на кого писати заяву, вона накинулася на мене і почала бити, тоді чоловік викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, розповіли, як написати заяву і куди звернутися", - описала ситуацію мама дівчинки.

Батьки дівчинки мають намір написати заяву в поліцію, щоб за даним фактом провели перевірку і дали йому правову кваліфікацію.



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