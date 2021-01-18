28-річна Анна Бутім піддалася нападу чоловіка, громадянина Туреччини

Інцидент стався в передмісті Стамбула-Бакиркєє. Постраждалу Ганну Бутим терміново госпіталізували, пише турецьке видання Hürriyet.

Чоловік на очах багатьох людей схопив українку за волосся і завдав кілька ударів ножем по обличчю. Жінка якраз перебувала в стадії розлучення з громадянином Туреччини.

"Це зробив мій колишній чоловік. Я подала на розлучення, а він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене. Ми виклали фото в Instagram. Ми не писали, де знаходимося. Він побачив це в Instagram", — розповіла Бутім.

Зловмисник з'ясував, який саме торгівельний центр зображений на знімку в Instagram, і чекав там свою дружину два дні. А дочекавшись, підбіг до жінки ззаду, схопив за волосся і порізав їй обличчя. Анна Бутім в результаті нападу отримала глибокі рани на обличчі.

За інформацією видання, зараз українка перебуває в лікарні, а її чоловіка затримала поліція. Той зізнався у скоєнні злочину і не став заперечувати своєї причетності до нього.

З'ясувалося, що раніше чоловік вже робив замах на самогубство і погрожував своїй дружині розправою. За словами правоохоронців, інцидент стався на грунті ревнощів.

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