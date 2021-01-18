В окупованій Макіївці знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 2 дні тому

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву Макіївської міської адміністрації, передає dialog.ua.

Тіло Дар'ї Кругликової виявили у відстійнику в районі шахти імені Леніна.



У минулий четвер Дарина вийшла гуляти з собакою, проте вихованець повернувся додому без дівчинки.

У місті оголосили пошуки зниклої дитини, але, на жаль, знайти її живою не вдалося.

Користувачі мережі відзначають, що, ймовірно, дівчинка впала у відстійник і потонула в ньому, однак, є підозри, що дівчинку могли втопити.

Остаточні висновки будуть зроблені після проведення судмедекспертизи.

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16 січня ввечері в службу 102 звернулися стурбовані сусіди, вони попросили правоохоронців перевірити, чи все в порядку, ніхто з членів сім'ї давно не виходив з дому.

Прибувши на місце, співробітниками слідчо-оперативної групи був викликаний Слюсар, так як двері ніхто не відкривав.

Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Нагадаємо, що в Одесі не всі школи пішли на дистанційку після канікул, відомо де.

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