Люди поскаржилися на повну антисанітарію в інфекційному відділенні лікарні №1 в Севастополі

Жахливі фотографії з медустанови опублікувала в мережі місцева мешканка, її пост процитувало росЗМІ "Примітка". Пацієнти, судячи зі знімків, змушені лежати в брудних палатах, де оселилися таргани.

Жінка розповіла, що в лікарні немає питної води, скрізь розкидане сміття, яке ніхто за день так і не прибирає. Також вона обурилася, що в медзакладі просто неможливо піклуватися про особисту гігієну – там з крана тече крижана вода, а душа взагалі немає.

"Коли мені дзвонили додому з ковидного штабу, на мої скарги завжди пропонували пити лужну воду, до трьох літрів на добу. І де ж ця горезвісна лужна вода в ковидному відділенні міськлікарні? І це все неподобство на тлі пандемії в місті федерального значення Севастополь", - обурилася жінка.

Також раніше повідомлялося, що дніпрянка Ольга Васильєва опублікувала знімки, на яких видно умови для дітей, які лікуються в міській дитячій лікарні №6 в Дніпрі. Вона уточнила, що їй довелося звернутися в медустанову через хворобу сина.

"Старе все: двері, вікна, підлога, туалетна кімната, ліжка з обвислими сітками, подушкою можна вбити, там народилося, жило, померло і розклалося не одне покоління пір'яних кліщів, матраци запісяні, закакані, забиті. Все з моменту побудови не змінювалося. І тут лікують наших діток", - написала вона.



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