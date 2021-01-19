Діти не раз на неї скаржилися

Дистанційне навчання в школі через локдаун стало справжнім випробуванням

За цей час в Україні з'явилися приводи для скандалів. Так, у Тростянецькій філії Щербанівського ліцею в Полтавській області вибухнув скандал.

Під час онлайн-уроку викладач математики Наталія Хмелик почала кричати на дітей за те, що одна з учениць написала в загальному чаті, що вчитель спізнюється, пише Обозреватель.

Мама школяра Ксенія Мащенко розповіла, що коли педагог з'явилася, то влаштувала прочуханку дівчинці, яка повідомила про її запізнення.

"Вчителька запізнилася на конференцію, і дівчинка Даша написала про це в загальному чаті: "вчительки немає". І коли педагог з'явилася, то почала не зі слів "Здрастуйте, тема уроку така-то", а з крику на Дашу. Помітивши, що я знімаю на телефон все, що відбувається, вона накинулася на мого сина", – описала ситуацію жінка. Вона додала, що викладач сама винна, але звинуватила у всьому невинну дитину.

Пізніше жінка виклала відео в соцмережі. За її словами, скарги на цього викладача від сина надходили давно. Вона зверталася до адміністрації школи, показувала їм записи, але заходи не було вжито.

Тільки після того як запис потрапив в мережу, вчительку відсторонили від ведення уроків в цьому класі. Після того, як вчительку відсторонили від ведення уроків у цьому класі, математику дітям почав викладати вчитель фізики та інформатики.

Зараз найбільше мама хлопчика побоюється, що після того, як діти підуть в школу на навчання, ця вчителька знову повернеться в клас її сина. І діти знову відчують на собі її нестерпний характер.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заява Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

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