Українці розповіли про проблеми дистанційного навчання в країні

Найбільше батьки скаржаться на уроки фізкультури, передає "Обозреватель".



"Діти нам всю квартиру розносять. Їм потрібно стрибати, бігати, робити якісь вправи на підлозі або на дивані. Після такого уроку кімнату потрібно приводити в порядок", - поділилася мама школяра з Дніпра Тетяна Денисенко.

Багато батьків і вчителі чекають не дочекаються, коли ж в країні все-таки дозволять відкрити школи, щоб продовжити навчання дітей.

Раніше в Міністерстві освіти України зазначили, що школярі 9 і 11 класів зможуть повернутися до очного навчання з 25 січня тільки в тих регіонах, де ситуація з епідемією буде контрольованою. В іншому випадку буде змішана форма навчання.

Крім того вирішується питання про змішану форму навчання для учнів та ІНШИХ КЛАСІВ. Учні 1-4 класів повернуться до шкіл з 25 січня.



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