Українська вчителька розповіла, як проходять її уроки на дистанційній формі навчання

Враження педагога однієї зі столичних шкіл передає "Обозреватель".

За її словами, однією з основних проблем є неякісний інтренет-зв'язок.



"Вже багато разів просили батьків підключитися до нормального оператора. Під час уроку діти зникають з Zoom, потім перепідключаються. В результаті-відстають", - поділилася вчителька.

Більш того, виникають і організаційні проблеми.

"Організація робочого місця дитини - це окремий біль. Поки йде урок, за спиною учня то мама в нічній сорочці промайне, то тато в трусах. То хтось із дітей почне демонструвати всьому класу свого кота, папуги, хом'яка", - розповіла Оксана.



Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діють посилені карантинні обмеження, введені для запобігання поширенню вірусу. На час локдауну навчальним закладам рекомендували продовжити канікули, що тривали з 25 грудня по 10 Січня, або проводити уроки Дистанційно.



Також відомо, що після закінчення локдауну не всі українські учні зможуть повернутися на очне навчання. Як уточнили в Міністерстві освіти і науки України, дистанційку можуть скасувати тільки в тих регіонах, де ситуація з епідемією буде контрольованою.

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