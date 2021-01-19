Про це багато хто переживає...

Деякі пацієнти після вакцинації можуть відчути себе недобре, але це не пов'язано з дією препарату

Ізраїльський лікар Борис Бриль у коментарі для телеканалу "Україна 24" спростував популярний міф і пояснив, що немає доказів того, що вакцина може викликати у пацієнтів параліч обличчя.

Також він зазначив, що сам зробив щеплення і відчуває себе нормально.

"Я б не робив такі гучні заяви. У людей виникли ускладнення після того, як вони прищепилися. Питання в тому, якби вони не прищепилися, було б це чи ні? Те ж саме - померло 23 літніх людини після вакцинації. Але після - це не означає, що від вакцинації", - пояснив фахівець.

Він додав, що зв'язок між паралічем і вакцинацією не встановлений і причиною негативних наслідків може бути що завгодно.

"Зв'язок поки не встановлено. Подивимося дослідження, можливо це додасть, але поки не встановлено. Потрібно спочатку подивитися. Наприклад, ці ж люди їли в ці дні огірки - може, це пов'язано з огірками?"- зазначив Борис Бриль.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 19 січня кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1 167 655. Лише за добу такий діагноз поставили 3939 громадянам, із яких 801 був госпіталізований.

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