Світ опинився на порозі "катастрофічного морального падіння"

Причина цього – нерівномірний розподіл вакцин проти COVID-19 між країнами. Крім того, несправедливо в першу чергу вакцинувати молодих людей з більш багатих країн, даючи їм перевагу перед вразливими людьми в бідніших країнах.

З такою заявою виступив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пише ВВС.

Його також обурив той факт, що 49 розвинених країн отримали понад 39 мільйонів доз вакцини, тоді як одна бідна – лише 25 доз.

"Я повинен бути відвертим: світ знаходиться на межі катастрофічного морального провалу – і ціна цього провалу буде оплачена життями і засобами для існування найбідніших у світі країн", – сказав глава ВООЗ.

За його словами, підхід "я перш за все" приречений на фіаско, адже він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів. Такі дії тільки продовжать пандемію, обмеження, необхідні для її стримування, а також людські та економічні страждання.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 19 січня кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1 167 655. Лише за добу такий діагноз поставили 3939 громадянам, із яких 801 був госпіталізований.

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