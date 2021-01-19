Коронавірус в Україні поширюється і в лікарні госпіталізують тих, хто перебуває у важкому стані
Для тих, у кого вірус вже підтверджений і у тих, у кого тільки його підозрюють, медичні послуги можуть бути безкоштовними. Крім того, є перелік медичних послуг, які всім пацієнтам надають безкоштовно.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я України.
Так, українці можуть пройти тестування на коронавірус у свого сімейного лікаря, а також отримати консультації в разі легкого перебігу хвороби.
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Також фахівці швидкої допомоги оцінюють стан пацієнта і вирішують – чи потрібно хворого госпіталізувати або надати допомогу за місцем виклику. В обох випадках - безкоштовно.
Також є безкоштовний пакет медичного обслуговування для українців, в який входить: тест на COVID-19, лабораторне та інструментальне обстеження, медична допомога відповідно до медичних стандартів, киснева підтримка пацієнта, інтенсивна терапія пацієнта, медикаментозна терапія і знеболювання, якщо для цього є необхідність.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 19 січня кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1 167 655. Лише за добу такий діагноз поставили 3939 громадянам, із яких 801 був госпіталізований.
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