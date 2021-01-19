Маленька харків'янка розбила голову під час катання на санках

Як передає Politeka.net, про поточний стан дівчинки розповівши її батько в Facebook.

Нагадаємо, 8-річна Анастасія Руденко вийшла гуляти з сестрою, невдало покаталася на санках - зачепилася за трос, врізалася в дерево і розбила голову.

Батько Насті подякував небайдужим громадянам за допомогу і розповів, що чекає його дочка далі.

"Їй зробили всі необхідні обстеження і озвучили перспективи лікування. Збиратимуть череп по шматочках. Ще не ясно на скільки пошкоджений мозок. Поки зійде набряклість, операцію вирішили не робити. Дитина у важкому, але стабільному стані. Без свідомості. Дихає сама", - повідомив батько дитини.

Нагадаємо, фото лячно порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ.