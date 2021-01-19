Одноразову маску не можна носити кілька днів, адже це дуже небезпечно

Маска складається з декількох шарів мікроволокна, що складається, як правило, з поліпропілену, який виготовляється з неочищеної нафти.

Згодом ці волокна розпадаються. І хоча вони не потрапляють в нижні дихальні шляхи, але можуть дратувати шкіру, слизову оболонку і верхні дихальні шляхи. Про це попередив вчений Роберт Ландзідель, пише Frankfurter Rundschau.

Вчені з Університетської клініки Майнца вивчили симптоми алергічного нежитю, який був викликаний носінням масок, у 46 чоловіків і жінок. У розчині, яким був промитий їх ніс, були виявлені волокна поліпропілену, довжина деяких з них досягала декількох міліметрів.

Проковтування таких волокон також являє собою невеликий ризик. Однак необхідно звертати увагу на те, що маски повинні бути хорошої якості. Проблему являють собою маски, які не мають маркування CE.

Дослідники з Майнца припускають, що від певних масок може відділятися більше волокон поліпропілену. Вони можуть накопичуватися на слизовій оболонці носа і потенційно у всіх дихальних шляхах.

Вчені відзначили, що волокна не становлять небезпеки для здоров'я, або вона відносно мале. При цьому експерти закликали звертати увагу на якість маски.

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