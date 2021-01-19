Українські лікарі врятували пенсіонерку з 37% сатурацією
Як передає Politeka.net, про випадок у лікарні нових Санжара Полтавської області розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці у Facebook.
Все почалося з того, що бригада екстреної медичної допомоги доставила в лікарню 67-річну жінку.
"Вона перебувала у важкому стані. Обстеження на цифровому рентген-апараті показало, що у неї розвинулася двостороння пневмонія, яка вразила значну площу легенів", - йдеться в повідомленні.
У жінки підтвердився "Китайський" вірус, але, як з'ясувалося, справи йшли набагато гірше.
"Незабаром навіть на апараті штучної вентиляції легенів сатурація У Ніни Дунди опустилася до... 37 відсотків. Перебіг хвороби ускладнювало те, що жінка страждає гіпертонією, ішемією і надмірною вагою. Кілька тижнів лікарі відчайдушно боролися за її життя. І слава Богу, у них все вийшло", - повідомив блогер.
Жінка вже пішла на поправку, зараз її життю вже нічого не загрожує.
"І вся ця ситуація в черговий раз доводить нам, що наші лікарі справжні герої, які безумовно заслуговують нашої щирої поваги і глибокої поваги. І я в тисячний раз, хочу сказати спасибі вам, наші ангели в білих халатах", - підсумував блогер.
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