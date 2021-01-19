У Львові чоловік пенсійного віку помер біля церкви



Про це повідомляє "Варта".



Тіло пенсіонера виявили у вівторок, 19 січня, на вулиці Замарстинівській, 134А, у дворі церкви св. Йосафата. Чоловік сидів на лавочці і помер.

У ряді ЗМІ повідомили, що пенсіонер не дочекався своєї порції їжі і замерз на смерть.

В поліції цю інформацію спростували.

За відомостями правоохоронців, чоловік помер на території церкви під час розливу освяченої води.

Детальніше обставини смерті встановлюються поліцією.

Раніше ми повідомляли, що страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області.

У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.