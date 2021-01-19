У Львові чоловік пенсійного віку помер біля церкви

Про це повідомляє "Варта".

Тіло пенсіонера виявили у вівторок, 19 січня, на вулиці Замарстинівській, 134А, у дворі церкви св. Йосафата. Чоловік сидів на лавочці і помер.

У ряді ЗМІ повідомили, що пенсіонер не дочекався своєї порції їжі і замерз на смерть.

В поліції цю інформацію спростували.

За відомостями правоохоронців, чоловік помер на території церкви під час розливу освяченої води.

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Детальніше обставини смерті встановлюються поліцією.

Раніше ми повідомляли, що страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області.

У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.