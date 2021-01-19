Кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік і розповіли про погодні аномалії
2020 рік став найтеплішим за всю історію спостережень і з найбільшою кількістю бурь. Пов'язано це з тим, що земля "нагрівається", і кожен додатковий градус - руйнівний, пише ТСН.
Кліматологи уточнили, що 2021 рік також не буде простим з точки зору погодних аномалій.
Руйнівні урагани, повені, посухи, пожежі - ось до чого доведеться звикати. І країни, які вичерпали запаси води на своїх територіях, починають "полювати" за льодовиками.
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Україна, відповідно, причетна до цього процесу. Адже кліматичні зони в країні посунулися на 200 кілометрів вгору - на північ. По суті Київ переїхав до Миколаєва, Миколаїв - до Криму, а Крим - заліз у "субтропіки".
Справжньої катастрофи не уникнути, адже колись родючі землі українського півдня перетворюються на пустелю.
І до кінця 2021-го року все те, що метеорологи називали природними рекордами, стане нормою. Адже світ переходить на нові кліматичні виміри.
"Відбулася тенденція за останні 20 років, що у нас скоротилися сезони. Сніг лежить, лежить, а потім тиждень - інший і вже все - жарко", - каже синоптик Владислав Білик.
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