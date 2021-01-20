У мережі показали, на яку зарплату приймають лікарів в одному з медустанов Харкова



Як передає



"Підписана на сайт вакансій. Ось пропозиція прийшла сьогодні на ел.пошту. Зарплата вражає. Ось така цінність фахівця в Україні", - йдеться у підписі до фото. Як передає Politeka.net , скріншот вакансії опублікували у Facebook-спільноті "Лікарі України разом"."Підписана на сайт вакансій. Ось пропозиція прийшла сьогодні на ел.пошту. Зарплата вражає. Ось така цінність фахівця в Україні", - йдеться у підписі до фото.



Так, лікарю алергологу і лікарю пульмонологу пропонують зарплату в 3000 тисячі гривень.

Згідно з умовами, медику нададуть повну зайнятість з нічними чергуваннями.