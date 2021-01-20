У мережі показали, на яку зарплату приймають лікарів в одному з медустанов Харкова
Як передає Politeka.net, скріншот вакансії опублікували у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".
"Підписана на сайт вакансій. Ось пропозиція прийшла сьогодні на ел.пошту. Зарплата вражає. Ось така цінність фахівця в Україні", - йдеться у підписі до фото.
Як передає Politeka.net, скріншот вакансії опублікували у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".
"Підписана на сайт вакансій. Ось пропозиція прийшла сьогодні на ел.пошту. Зарплата вражає. Ось така цінність фахівця в Україні", - йдеться у підписі до фото.
Так, лікарю алергологу і лікарю пульмонологу пропонують зарплату в 3000 тисячі гривень.
Згідно з умовами, медику нададуть повну зайнятість з нічними чергуваннями.
У коментарях під постом українці висловили своє обурення побаченим, а багато хто навіть засумнівався в справжність такої вакансії.
"Може там помилка? Не може бувши 3 тис, якщо мінімалка вище" ,"На півставки виходить! А роботи як на дві ставки!", "Як на мене, це приниження честі і гідності людини з вищою мед освітою. Але колеги йдуть в надії отримати доп доходи" ,"В облздраві нехай повісять на видному місці це оголошення-бажаючі точно знайдуться", - писали під постом.
"Може там помилка? Не може бувши 3 тис, якщо мінімалка вище" ,"На півставки виходить! А роботи як на дві ставки!", "Як на мене, це приниження честі і гідності людини з вищою мед освітою. Але колеги йдуть в надії отримати доп доходи" ,"В облздраві нехай повісять на видному місці це оголошення-бажаючі точно знайдуться", - писали під постом.
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