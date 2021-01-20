Поліція затримала колишнього народного депутата Олександра Жолобецького
Все почалося з того, що екс-політик випивав в одному із закладів Миколаєва і п'яним поїхав на авто. За дзвінком на 102 патрульні зупинили машину.
Водій з авто не виходив, а після короткої бесіди з поліцією намагався сховатися на машині, повідомляти "Новини-N".
Патрульні наздогнали авто і змусили зупинитися. Після чоловік вийшов з машини і представився. На пропозицію пройти тест на алкотестері "Драгер", Жолобецький не погодився, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію.
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Екс-нардеп поводився агресивно. Він накинувся з кулаками на патрульних. Виник конфлікт, через що копи одягли на нього наручники. Також під час сутички Жолобецькому розбили обличчя.
З ним в авто їхала його дружина. Їх разом доставили в місцевий райвідділ поліції, де конфлікт продовжився. Жолобецький намагався піти з будівлі дільниці, але його затримали, сказавши, що він підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.
Ніякої провини за собою екс-нардеп не відчуває. З його слів, за кермо він сів тверезим і пила спиртне тільки дружина. Він сказав, нібито поліцейські з невідомої причини накинулися на нього, коли він під'їхав на авто до власного будинку, одягли наручники і вдарили в обличчя.
Відносно Жолобецкого поліція склала три протоколи про адміністративні правопорушення. Найсерйознішим є протокол за статтею 130 КУпАП- "керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння".
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.