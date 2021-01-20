У Маріуполі від отруєння газом загинула сім'я

Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні ДСНС України.

"19 січня о 12 год. 45 хв. У ДСНС надійшла інформація, що в м. Маріуполь в приватному житловому будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули 3 людини. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції міста Маріуполя, загинула сім'я-43 — річне подружжя та 66-річна жінка-мати чоловіка.

Попередньо правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.



Рятувальники попереджають, що порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій щодо правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного та газового обладнання - першопричини смертельних випадків на пожежах у приватному секторі.



Раніше ми повідомляли, що на Львівщині жінка з трирічною дитиною задихнулися чадним газом.