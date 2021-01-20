У Маріуполі від отруєння газом загинула сім'я
Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні ДСНС України.
"19 січня о 12 год. 45 хв. У ДСНС надійшла інформація, що в м. Маріуполь в приватному житловому будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули 3 людини. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції міста Маріуполя, загинула сім'я-43 — річне подружжя та 66-річна жінка-мати чоловіка.
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Попередньо правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.
Рятувальники попереджають, що порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій щодо правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного та газового обладнання - першопричини смертельних випадків на пожежах у приватному секторі.
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