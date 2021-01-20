На Дніпропетровщині мати задушила власну дитину через гучний плач

Як передає Politeka.net, кричущі подробиці розповіли у поліції області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполонівка померла малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала в результаті механічної асфіксії.

Як встановили поліцейські до смерті хлопчика причетна його власна мати.

"Я вбила сина, задушила його ременем, щоб він заспокоївся і не плакав", - розповів мати під час допиту.

19 січня за погодженням з місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у скоєнні вбивства. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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Трагічний інцидент стався 9 січня. Чоловікові не сподобався плач дитини і він кинув його на ліжечко.

В результаті хлопчик вдарився головою об спинку, що призвело до отримання тяжких тілесних ушкоджень, від яких малолітній помер.

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