На Закарпатті сталася аварія на газопроводі
Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в ДСНС України в Закарпатській області.
"Від чергового АТ "Закарпатгаз", що вночі 21.01.2021 о 00:40 внаслідок наїзду автомобіля на зовнішній перехід газопроводу (через річку), пошкоджено газопровід середнього тиску Ду 50 мм сталь, за адресою: Тячівський район с.Тернове, вул. Південне перехрестя Центральної", - йдеться в повідомленні.
Аварійні бригади зараз працюють над усуненням аварійної ситуації
На цей час відомо, що припинено газопостачання 250 абонентам житлового сектора.
Нагадаємо, 9 січня, в Полтавській області потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі поруч з автомобільною трасою Київ-Харків.
Посивілий Кіркоров розійшовся не на жарт і змусив Бузову стогнати: "Мені боляче!"
Леся Нікітюк зізналася, хто розбив їй серце, не перегоріло досі: "Чекаєш, а він дарує квіти іншій"
Зухвала Полякова з Мальдів висловила українцям все, що думає про новий мовний закон: "Може, це дратує, але..."
Обірвалося життя молодого українського ведучого, колеги у скорботі: "Вічна пам'ять і Царство Небесне"
"Збиратимуть по шматочках": похід на гірку закінчився бідою для восьмирічної українки
Очевидці розповідають, що вибух був настільки сильним, що затремтіли вікна в будинках в довколишніх селах.
Також очевидці по дорозі Київ-Харків зустріли багато автомобілів ДСНС і швидкої допомоги.
Пізніше прес-служба АТ "Лубнигаз" підтвердила аварію на магістральному газопроводі поблизу с.Калайдинці.
Нагадаємо, Потужний вибух прогримів у Києві, з'їхалися рятувальники
Як повідомляла Politeka, потужний вибух у відділенні "ПриватБанку", що відомо про постраждалих
Також Politeka писала, що Потужний вибух прогримів в аеропорту, всюди лежать тіла