На Закарпатті сталася аварія на газопроводі



Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в ДСНС України в Закарпатській області.

"Від чергового АТ "Закарпатгаз", що вночі 21.01.2021 о 00:40 внаслідок наїзду автомобіля на зовнішній перехід газопроводу (через річку), пошкоджено газопровід середнього тиску Ду 50 мм сталь, за адресою: Тячівський район с.Тернове, вул. Південне перехрестя Центральної", - йдеться в повідомленні.

Аварійні бригади зараз працюють над усуненням аварійної ситуації



На цей час відомо, що припинено газопостачання 250 абонентам житлового сектора.

Нагадаємо, 9 січня, в Полтавській області потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі поруч з автомобільною трасою Київ-Харків.

Очевидці розповідають, що вибух був настільки сильним, що затремтіли вікна в будинках в довколишніх селах.

Також очевидці по дорозі Київ-Харків зустріли багато автомобілів ДСНС і швидкої допомоги.

Пізніше прес-служба АТ "Лубнигаз" підтвердила аварію на магістральному газопроводі поблизу с.Калайдинці.

Нагадаємо, Потужний вибух прогримів у Києві, з'їхалися рятувальники

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