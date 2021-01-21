У Дніпрі вагітна жінка втратила дитину після побиття

Про кричущий інцидент повідомив "Днепр Оперативный".

За даними журналістів, на проспекті Миру чоловік побив вагітну дружину.

"В один з пологових будинків Дніпра поступила жінка з тілесними ушкодженнями. В ході з'ясування обставин виявилося, що постраждалу побив чоловік. Жінка перебувала на 29 тижні вагітності. В результаті побиття плід завмер. Всі деталі того, що сталося з'ясовуються поліцейськими", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині мати задушила власну дитину через гучний плач.

"16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполонівка померла малолітня дитина", - повідомили в поліції.

За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала в результаті механічної асфіксії.

Як встановили поліцейські до смерті хлопчика причетна його власна мати.

"Я вбила сина, задушила його ременем, щоб він заспокоївся і не плакав", - розповів жінка під час допиту.







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