У Дніпрі вагітна жінка втратила дитину після побиття
Про кричущий інцидент повідомив "Днепр Оперативный".
За даними журналістів, на проспекті Миру чоловік побив вагітну дружину.
"В один з пологових будинків Дніпра поступила жінка з тілесними ушкодженнями. В ході з'ясування обставин виявилося, що постраждалу побив чоловік. Жінка перебувала на 29 тижні вагітності. В результаті побиття плід завмер. Всі деталі того, що сталося з'ясовуються поліцейськими", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині мати задушила власну дитину через гучний плач.
"16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполонівка померла малолітня дитина", - повідомили в поліції.
За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала в результаті механічної асфіксії.
Як встановили поліцейські до смерті хлопчика причетна його власна мати.
"Я вбила сина, задушила його ременем, щоб він заспокоївся і не плакав", - розповів жінка під час допиту.
Нагадаємо, Українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів: "без мами залишилося четверо дітей", деталі трагедії.
Як повідомляла Politeka, пацієнт по-звірячому побив вагітну жінку-лікаря, відео.
Також Politeka писала, що через застілля в пологовому будинку обірвалися життя матері і немовляти.