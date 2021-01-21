Як передає Politeka.net , про це в мережі розповіли знайомі жінки.

Оксані Сороці 40 років і у неї стався інсульт з розривом аневризми. У травні минулого року вона втратила коханого чоловіка Владислава, що дуже підкосило здоров'я.

"Друзі, будь ласка, допоможіть моїй подрузі і виховательці нашої доньки Оксані Сороці. Трапилася біда-інсульт. Сама виховує 2 малолітніх діток. Пів року тому поховала чоловіка, учасника АТО. Порядна, дуже хороша і світла людина. Допоможіть врятувати Оксану!",- йдеться в повідомленні.

Після смерті чоловіка Оксана ростить двох дітей-9-річну Лізу і 14-річного Георгія.

Більшу частину життя вона працює вихователем в дитячому садку.

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