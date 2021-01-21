Українці посварилися через мову, якою потрібно говорити



Як передає Politeka.net, відповідне відео розмістила Яра Львівська в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Судячи з підпису на опублікованих кадрах, перепалка між жінкою і хлопцем сталася в Маріуполі.

"У нас регіон, який говорить російською, поважай, а то зараз на Грецький перейду. Я тебе розумію, поважай мене. Че Він до мене українською звертається?",- обурилася жінка.

Як закінчився діалог невідомо, але уривок розмови викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Я згодна задовбали цією мовою. Більш нагальних питань в країні немає? Свавілля у всьому. Їм мову подавай", "До тебе звертаються, а змушують українською говорити, чого бісишся? Хто як вміє. Ти російською, а хтось не говорить на ньому, в селі будь-якому все українською балакають, їм так зручно, з дитинства так спілкуються і рідні і сусіди, а ти в місті, де майже всі російською говорять", "Шкода хворої людини", "вчіть мову. В Україні живете", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, 16 січня, в Україні набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тепер представники сфери послуг повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

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