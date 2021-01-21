У приватному будинку для престарілих у Харкові в результаті пожежі загинули 15 людей
Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ ДСНС України.
"15:03 в м.Харків на вул. Нижній Гієвська, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей виникла пожежа на другому поверсі", - йдеться в повідомленні.
Станом на 15: 50 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, 5 осіб постраждали.
Площа пожежі становить 100 кв.м. до гасіння пожежі залучено 28 пожежників та 7 одиниць техніки.
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За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
Раніше ми повідомляли, що в гуртожитку Харківського національного автодорожнього університету сталася пожежа.
Епіцентром пожежі стала кімната на 4-му поверсі, на площі 5 кв.м. горіли речі та меблі.
З небезпечної будівлі рятувальники евакуювали 45 осіб. На щастя, жертв і постраждалих немає.
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