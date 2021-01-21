У приватному будинку для престарілих у Харкові в результаті пожежі загинули 15 людей

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ ДСНС України.

"15:03 в м.Харків на вул. Нижній Гієвська, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей виникла пожежа на другому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15: 50 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, 5 осіб постраждали.

Площа пожежі становить 100 кв.м. до гасіння пожежі залучено 28 пожежників та 7 одиниць техніки.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.



Раніше ми повідомляли, що в гуртожитку Харківського національного автодорожнього університету сталася пожежа.

Епіцентром пожежі стала кімната на 4-му поверсі, на площі 5 кв.м. горіли речі та меблі.

З небезпечної будівлі рятувальники евакуювали 45 осіб. На щастя, жертв і постраждалих немає.





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