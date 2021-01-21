У Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець

Зокрема, не стало бійця 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старшого лейтенанта ЗСУ Олександра Мулявка. Причина смерті військовослужбовця не повідомляється.

Про це розповіли на сторінці 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

Як повідомили в підрозділі, він виконував службові обов'язки у складі 18-го окремого вертолітного загону миротворчої місії ООН.

"18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов'язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", - йдеться в повідомленні.

Українці в коментарях під публікацією почали висловлювати своє співчуття і підтримку родині старшого лейтенанта ЗСУ.

"Дуже шкода, молодий, ще все життя було попереду"," світла пам'ять, а рідним щирі співчуття", " співчуття! Тепер назавжди з небом...", "Світла пам'ять...", "Вічна пам'ять! Нехай спочиває з Богом! Співчуваємо рідним і близьким", - пишуть українці в коментарях.

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