У Запоріжжі пенсіонера пограбували, а потім ще й побили в автобусі



Як передає Politeka.net, відео кричущого інциденту з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, що чоловік б'є пенсіонера, а люди в салоні не звертають на це уваги.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що під час поїздки у дідуся викрали телефон. Коли він це зрозумів, то занепокоївся і почав розпитувати пасажирів. Після цього на нього накинувся один з них і почав бити.



Раніше ми повідомляли, про трагічний випадок в Одесі. Там водій маршрутки, побачив що пасажиру погано, але не став викликати медиків, а просто висадив його на кінцевій зупинці і поїхав.

Чоловіка помітив екіпаж "швидкої", і відвіз до лікарні. Кілька днів лікарі боролися за життя 42-річного Андрія, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.













