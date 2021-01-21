У Запоріжжі пенсіонера пограбували, а потім ще й побили в автобусі
Як передає Politeka.net, відео кричущого інциденту з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, що чоловік б'є пенсіонера, а люди в салоні не звертають на це уваги.
У місцевих ЗМІ повідомляють, що під час поїздки у дідуся викрали телефон. Коли він це зрозумів, то занепокоївся і почав розпитувати пасажирів. Після цього на нього накинувся один з них і почав бити.
Раніше ми повідомляли, про трагічний випадок в Одесі. Там водій маршрутки, побачив що пасажиру погано, але не став викликати медиків, а просто висадив його на кінцевій зупинці і поїхав.
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Чоловіка помітив екіпаж "швидкої", і відвіз до лікарні. Кілька днів лікарі боролися за життя 42-річного Андрія, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, Атовець "поставив на місце" маршрутника, кадри.
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.
Як повідомляла Politeka, дикий скандал у маршрутці закінчився страшним.