Українці виступили з протестом проти продовження дистанційного навчання для дітей



Те, що відбувається під стінами Вінницькою мерією висвітлював "33 канал".

За словами батьків, дітям молодших класів потрібно перебувати з однолітками, оскільки домашня освіта не дасть ніяких результатів.





"Чому може навчитися дитина, яка тільки пішла в перший клас? Її навіть змусити сісти за комп'ютер не можна. Що вже говорити про навчання?! Діти мають право на освіту, а зараз рівень знань різко впав. Тому що сидять вдома, не слухають вчителів, контрольні списують, а домашні завдання не роблять", - заявила одна з протестувальників.

Також Українці, у яких більше двох дітей в сім'ї скаржаться, що змушені йти у відпустку, щоб дивитися за ними.

"Без батьківського контролю на ті уроки ніхто навіть не буде заходити. Але коли ж нам гроші заробляти на забезпечення 3-х дітей?",- дивується мати трьох дітей.

У той же час батьки згодні з введеними обмеженнями під час пандемії.

"Ми хочемо, щоб діти ходили в школу і спілкувалися зі своїми ровесниками. Тому що, крім телефонів і комп'ютерів, вдома вони нічого не бачать. Ми згодні з усіма карантинними обмеженнями. Але поверніть дітям школу! Тому що виросте покоління дегенератів", - кажуть протестувальники.

Варто зазначити, що в Міністерстві освіти і науки України розповіли, що з понеділка двері знову відкриють заклади загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої художньої освіти. Університети і ПТУ можна буде відвідувати тільки групами з не більше 20 осіб.

Нагадаємо, що українським дітям розповіли, що їх чекає після локдауну, батьки не в захваті.

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