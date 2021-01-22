В Україні вбили десятки червонокнижних тварин

Як передає Politeka.net, про це повідомили у Facebook-спільноті "Ukrainian Bat Rehabilitation Cent".

Як стверджують активісти, десятки кажанів просто викинули на мороз.

"За що так?! Приклад людської жорстокості. Кажани викинуті з багатоповерхівки на вулицю при морозі - 15 градусів. Спочатку нам повідомили про знахідку в Херсоні, вулиця Покришева, Олена Беспалько поїхала рятувати, але було вже пізно, кажани провели на землі добу зі слів мешканців будинку. 16 рудих вечорниць - всі загинули", - йдеться в повідомленні.

Схожий інцидент стався і в Івано-Франківську.
"78 вечорниць загинуло, 23-вижило, але у важкому стані. І зараз на реабілітації", - повідомили волонтери.

Активісти попереджають, що кажани не можуть вижити при морозі за вікном.

Відзначимо, що тварина вважається корисною, бо знищує чимало комах-шкідників.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі очевидці помітили білого лебедя, який сидів біля стін Одеського онкологічного диспансеру. Вони подзвонили в поліцію з проханням йому допомогти.

Популярні новини зараз

Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця

Трагедія в родині Чапкіса, внучка легенди "Танців з зірками" показала останнє фото: "Безмірний біль втратити тебе"

Влад Яма, який виїхав з України, показав своє незвичайне житло на березі океану: "Спортзал, збройний склад і...."

"Збиратимуть по шматочках": похід на гірку закінчився бідою для восьмирічної українки

Кінець січня принесе щастя п'яти знакам Зодіаку: кому буде благоволити доля
Показати ще

Місцеві жителі розповіли, що лебідь летів і раптом впав на землю. До себе він нікого не підпускав, шипів і нападав на поліцейських і громадян, які хотіли йому допомогти.

Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.