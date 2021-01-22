"78 вечорниць загинуло, 23-вижило, але у важкому стані. І зараз на реабілітації", - повідомили волонтери.



Активісти попереджають, що кажани не можуть вижити при морозі за вікном.

Відзначимо, що тварина вважається корисною, бо знищує чимало комах-шкідників.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі очевидці помітили білого лебедя, який сидів біля стін Одеського онкологічного диспансеру. Вони подзвонили в поліцію з проханням йому допомогти.

Місцеві жителі розповіли, що лебідь летів і раптом впав на землю. До себе він нікого не підпускав, шипів і нападав на поліцейських і громадян, які хотіли йому допомогти.

Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.



