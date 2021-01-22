В Україні вбили десятки червонокнижних тварин
Як передає Politeka.net, про це повідомили у Facebook-спільноті "Ukrainian Bat Rehabilitation Cent".
Як стверджують активісти, десятки кажанів просто викинули на мороз.
Активісти попереджають, що кажани не можуть вижити при морозі за вікном.
Відзначимо, що тварина вважається корисною, бо знищує чимало комах-шкідників.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі очевидці помітили білого лебедя, який сидів біля стін Одеського онкологічного диспансеру. Вони подзвонили в поліцію з проханням йому допомогти.
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Місцеві жителі розповіли, що лебідь летів і раптом впав на землю. До себе він нікого не підпускав, шипів і нападав на поліцейських і громадян, які хотіли йому допомогти.
Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.